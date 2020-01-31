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В Киеве поймали мошенников, которые присваивали квартиры умерших людей

31 января, 12:35

Сумма ущерба, по данным прокуратуры, составляет 4,2 млн гривен

Забытые в дверях ключи обошлись семье в крупную сумму. Фото: Govorim.by

Забытые в дверях ключи обошлись семье в крупную сумму. Фото: Govorim.by

В столице разоблачили очередную группу мошенников, которые присваивали квартиры умерших людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, злоумышленники с апреля 2017 по март 2019 года на основании поддельных документов зарегистрировали право собственности на четыре квартиры умерших людей. Ущерб от таких действий составляет 4,2 млн гривен.

Трем злоумышленникам (организаторам и лицу, на которое переоформлялись квартиры) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. Ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За совершенное последним грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Решается вопрос о предъявлении иска о признании сделок недействительными, о признании наследства выморочным и истребовании недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить иностранцев-мошенников, которые обманывали и грабили пенсионеров.

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Также известно, что столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки на улице Ивана Франко в Киеве.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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недвижимость Киев афера мошенники

Источник: Сегодня

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