В Киеве задержали на "откатах" чиновника Минобразования (фото)

Мужчина получил деньги за принятие решений по финансированию научно-исследовательских работ, в том числе в "оборонке"

Контрразведка Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила чиновника Минобразования и науки на получении откатов за финансирование научно-исследовательских работ в оборонной сфере. Об этом сообщает в среду, 3 июня, пресс-служба Главного управления СБУ по Киеву и области.

"В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении откатов за принятие решений по финансированию научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

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Разработка касалась военных защитных технологий.

Чиновника задержали недалеко от министерства при получении 5000 долларов и 165 тыс. грн от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области. Расследование ведется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

На данный момент принимается решение об избрании чиновнику меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области Служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Министерства обороны в системной коррупции.

Также следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание.

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