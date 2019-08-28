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В Киеве поймали на взятках чиновницу, отвечающую за выдачу биопаспортов

28 августа, 12:26

Женщина наладила механизм получения взяток с граждан за ускорение выдачи заграничных биометрических паспортов

/ Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновницу Центрального межрегионального управления миграционной службы, которая наладила механизм получения взяток с граждан за ускорение выдачи заграничных биометрических паспортов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы разоблачили чиновницу на получении неправомерной выгоды от нескольких "клиентов". Установлено, что чиновница получала деньги частями. Аванс составлял половину суммы, а остальное она получала после изготовления и передачи паспортов", – говорится в сообщении.

/ Фото: СБУ

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/ Фото: СБУ

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Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте во время получения второй части очередной неправомерной выгоды – 300 долларов. Несколькими днями ранее СБУ задокументировала получения первой части денег за ускорение выдачи шести документов для выезда за границу.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнице подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Кроме этого, на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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Киев взятка СБУ

Источник: Сегодня

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