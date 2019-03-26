В Киеве поймали наркодилеров, убивших мужчину

Задержаны три человека, которые помогали убийце вывезти и захоронить тело

В Киеве поймали наркодилеров, убивших мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a3d/7d7/5c9a3d7d76df9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a3d/7d7/5c9a3d7d76df9.jpg 2019-03-26T17:04:00+02:00 Происшествия Задержаны три человека, которые помогали убийце вывезти и захоронить тело

В Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщается, что правоохранители расследовали уголовное дело по изготовлению и массовому сбыту наркотиков и вышли на группу злоумышленников. Во время обысков на территории Киевской и Черкасской областей изъяли 8,5 кг наркотического средства каннабис, 600 г психотропного вещества амфетамин, упаковочные пакеты, весы, колбы и стеклянные емкости с остатками неизвестного вещества.

















Позднее было установлено, что преступники причастны к совершению еще одного тяжкого преступления, а именно к убийству человека, тело которого они похоронили возле одного из домов в Киевской области, где проводились обыски. Тело убитого эксгумировали, личность умершего установили, также выяснились обстоятельства, при которых его убили.



На данный момент задержаны три человека, которые помогали убийце вывезти и захоронить тело. Самого же подозреваемого в убийстве объявили в розыск.

Ранее мы сообщали, что группа иностранцев задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.

Напомним, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 млн гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.

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