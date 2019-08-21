В Киеве поймали организатора детской порностудии

В Киеве 21 августа задержали мужчину, который организовал студию и продавал детскую порнографию в интернете. Злоумышленника арестовали уже во второй раз на съемной квартире в столице, сообщили в Нацполиции.
Первое задержание 51-летнемо фигуранта произошло в Полтаве в феврале 2019 года – именно там он жил раньше. В начале августа суд в Полтаве изменил ему меру пресечения с ареста на залог в 153 680 гривен. После внесения залога, он скрывался от правоохранителей на съемной квартире в Киеве.
Во время пребывания за пределами места ареста, мужчина не появлялся на вызовы правоохранительных органов и не сдал свои документы для выезда за границу. Мера пресечения будет избрана позже Октябрьским судом Полтавы.
Ранее в центре Киева правоохранители разоблачили онлайн-порностудию, в которой "работали" более двадцати девушек. Организатор "бизнеса" задержан. Порностудию оборудовали в арендованной квартире в центре города. В режиме онлайн девушки общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.
Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.
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