В Киеве поймали организатора детской порностудии

Мужчину уже не первый раз ловят на продаже «клубнички» в интернете

Фото: Добрев

В Киеве 21 августа задержали мужчину, который организовал студию и продавал детскую порнографию в интернете. Злоумышленника арестовали уже во второй раз на съемной квартире в столице, сообщили в Нацполиции.

Первое задержание 51-летнемо фигуранта произошло в Полтаве в феврале 2019 года – именно там он жил раньше. В начале августа суд в Полтаве изменил ему меру пресечения с ареста на залог в 153 680 гривен. После внесения залога, он скрывался от правоохранителей на съемной квартире в Киеве.

Реклама

Во время пребывания за пределами места ареста, мужчина не появлялся на вызовы правоохранительных органов и не сдал свои документы для выезда за границу. Мера пресечения будет избрана позже Октябрьским судом Полтавы.

Ранее в центре Киева правоохранители разоблачили онлайн-порностудию, в которой "работали" более двадцати девушек. Организатор "бизнеса" задержан. Порностудию оборудовали в арендованной квартире в центре города. В режиме онлайн девушки общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама