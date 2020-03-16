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В Киеве поймали парня с фальшивыми долларами в магазине интимных товаров

16 марта, 13:04

Наталья Руда

Молодой человек пытался расплатиться поддельными деньгами

В Киеве патрульные задержали молодого парня, который пытался расплатиться в магазине долларами с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Сегодня ночью 21-летний парень пытался рассчитаться в магазине интимных товаров купюрой в 100 долларов США. Продавщица принять иностранную валюту отказалась, кроме того, увидела на ней признаки подделки. Сначала женщина вызвала представителей охранной фирмы, а те – экипаж патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Молодой человек отрицал причастность к поддельным деньгам, однако при осмотре у него нашли еще с десяток подобных банкнот, а в сумке – пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу Оболонского района.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Украину заполонили фальшивые доллары и как распознать подделку. Каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой. Об этом свидетельствует статистика ассоциации банковских учреждений.

Кроме того, также журналисты побывали в Центральном хранилище Нацбанка, где изношенные, ветхие гривни, а также неплатежные подлежат уничтожению и замене их в обращении на новые.

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доллар Киев фальшивомонетчики

Источник: Сегодня

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