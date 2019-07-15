В Киеве поймали педофила, развращавшего 11-летнего мальчика

Ребенок раздавал листовки в одном из торговых центров

Фото: Pixabay

В Киеве задержали 28-летнего мужчину, который в одном из столичных ТЦ совершил развратные действия в отношении 11-летнего мальчика, раздававшего листовки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Злоумышленник под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка по раздаче листовок заманил последнего в подсобное помещение, где совершил в отношении ребенка развратные действия, удовлетворяя при этом свою половую страсть", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 12 июля, после того, как мальчик рассказал родителям о случившемся, злоумышленника разыскали и задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В содеянном молодой человек сознался. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без определения залога.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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