В Киеве поймали похитителей велосипедов

В столичную полицию обратились киевляне, сообщив, что у них похитили велосипеды. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и узнали злоумышленников: оказалось, что участковые знают одного из похитителей, рассказали в полиции Киева.

"Он ранее судимый за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За два дня нарушители похитили четыре велосипеда. Территориально они "работали" в жилом массиве Теремки. Злоумышленники видели оставленный у магазина велосипед, а затем путем повреждения навесного замка украли его", – рассказал заместитель начальника отделения Голосеевского управления полиции Александр Бойко.

Полицейские задержали сообщников. Это киевляне, 1983 года рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

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Следователи Голосеевского управления полиции сообщили фигурантам о подозрении в совершении четырех эпизодов по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

"Также мы проверяем причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", – добавил подполковник полиции.

Отметим, что отмена общественного транспорта в Киеве привела к росту популярности велосипедов. На двухколесных по городу перемещаются и молодые, и люди в возрасте. Так, если раньше, в докарантинные времена, в Киеве всегда было достаточно молодых велосипедистов на современных "двухколесных" – в шлемах и соответствующей экипировке, с рюкзаками за спиной, то сейчас нередко можно встретить и людей в возрасте на "Салютах" и "Украинах".

Напомним, еще до карантина президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию получил в подарок велосипед от лидера этой страны Керсти Кальюлайд.

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