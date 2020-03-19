В Киеве поймали пьяного работника СТО, разъезжавшего на чужой машине

Мужчина ехал на ВАЗ с пробитым колесом и без света

В Киеве задержали работника СТО, который вместо ремонта машины клиента ездил на ней по городу, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня ночью (19 марта – ред.) на проспекте Науки внимание патрульных привлек автомобиль ВАЗ, который двигался с пробитым колесом и без света. После остановки и общения с водителем полицейские обнаружили у последнего явные признаки алкогольного опьянения. По требованию инспекторов предъявить необходимые для управления документы, мужчина не смог ни предъявить документы, ни объяснить их отсутствие", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, машина исчезла с СТО, где работал мужчина. При проверке авто копы нашли мобильные телефоны, ноутбук и другие вещи, происхождение которых водитель также не смог объяснить. На место прибыл владелец СТО и узнал в водителе своего сотрудника, кроме того, узнал и некоторые вещи, украденные с СТО.

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Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

Напомним, за 2019 год киевские патрульные обнаружили и задокументировали 11 643 факта пьяной езды.

Кроме того, в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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