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В Киеве поймали пьяного таксиста с пассажиром в салоне

27 апреля, 12:12

Мила Князьская-Ханова

Оказалось, что таксист едет пьяным уже не впервые

В Киеве патрульные остановили автомобиль за нарушение дорожной разметки и обнаружили у водителя признаки опьянения, сообщает патрульная полиция.

Так, во время патрулирования на улице Героев Сталинграда инспекторы заметили, как водитель автомобиля Renault пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Патрульные остановили водителя. Во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения. Кроме водителя в салоне автомобиля находилась пассажирка, которая пользуясь мобильным приложением, заказала такси.

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Проверка состояния алкогольного опьянения на приборе Драгер показала положительный результат – 2.40 промилле. Во время проверки документов у водителя, инспекторы обнаружили, что его недавно уже составляли протокол за управление в состоянии опьянения и сейчас его рассматривает суд. По словам водителя, в прошлый раз драгер показал результат 2.47 промилле.

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На водителя инспекторы составили протокол по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст.122 КУоАП за нарушение ПДД.

Ранее в Киеве в ночь на понедельник, 17 февраля, на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря столкнулись автомобиль такси Hyundai Accent и Dacia Logan. У водителя такси были признаки алкогольного опьянения, а в салоне были бутылки из-под алкоголя. Его посадили в машину копов, чтобы избежать самосуда, где он уснул. Позднее он прошел тест на наличие алкоголя в крови. Прибор показал 2,02 промилле. В результате аварии пострадали три девушки-пассажирки из двух машин, их госпитализировали.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев такси инспекторы пьяный водитель патрульная полиция пьяное вождение

Источник: Сегодня

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