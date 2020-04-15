В Киеве поймали пьяного водителя бетономешалки, который чуть не выпал из кабины

В Киеве патрульные полицейские остановили бетономешалку, за рулем которой оказался пьяный до потери сознания мужчина.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, накануне днем на улице Метрологической жители столицы заметили бетономешалку. MAN ехал по дороге с многочисленными нарушениями ПДД, по встречной полосе, а когда машина остановилась, то водитель чуть не выпал из кабины.

"Патрульные обнаружили в кабине грузовика человека, который не реагировал на обращения, но с признаками жизни. Инспекторы вызвали бригаду скорой, которая прибыла на место и помогла привести мужчину в чувство", – говорится в сообщении.

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Копы заметили у 38-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Для этого пришлось вызвать медиков снова, потому что мужчина потерял сознание. После помощи медиков водитель смог понять, что от него требуют, и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Инспекторы смогли связаться с начальником мужчины и передали ему автомобиль и водителя под опеку.

Ранее столичные копы остановили очередную любительницу селфи Анну Краснову, которая в состоянии алкогольного опьянения разъезжала по городу на большой скорости.

Также сообщалось, что пьяный водитель снес коляску на переходе в Энергодаре.

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