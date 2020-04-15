Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве поймали пьяного водителя бетономешалки, который чуть не выпал из кабины

15 апреля, 09:20

Наталья Руда

Копов вызвали очевидцы небезопасной езды водителя MAN

В Киеве патрульные полицейские остановили бетономешалку, за рулем которой оказался пьяный до потери сознания мужчина.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, накануне днем на улице Метрологической жители столицы заметили бетономешалку. MAN ехал по дороге с многочисленными нарушениями ПДД, по встречной полосе, а когда машина остановилась, то водитель чуть не выпал из кабины.

"Патрульные обнаружили в кабине грузовика человека, который не реагировал на обращения, но с признаками жизни. Инспекторы вызвали бригаду скорой, которая прибыла на место и помогла привести мужчину в чувство", – говорится в сообщении.

Реклама

Копы заметили у 38-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Для этого пришлось вызвать медиков снова, потому что мужчина потерял сознание. После помощи медиков водитель смог понять, что от него требуют, и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В тренде
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 11 дней: что известно (фото и видео)

На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Инспекторы смогли связаться с начальником мужчины и передали ему автомобиль и водителя под опеку.

Ранее столичные копы остановили очередную любительницу селфи Анну Краснову, которая в состоянии алкогольного опьянения разъезжала по городу на большой скорости.

Также сообщалось, что пьяный водитель снес коляску на переходе в Энергодаре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев бетономешалка пьяное вождение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 11 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 11 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельцаПроисшествия
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)Происшествия
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...