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В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)

6 апреля, 13:26

Наталья Руда

Девушку ждет штраф и лишение прав

Столичные копы остановили очередную любительницу селфи, которая в состоянии алкогольного опьянения разъезжала по городу на большой скорости. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Mercedes, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов. Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова – Алены Зайцевой, которая погубила жизни 6 -х украинцев и травмировала еще 7 человек. <...> Вместо танцев с подругами она коротает теперь своё время в колонии", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Так, в ночь на 3 апреля девушка не остановилась по требованию патрульных, но после короткого преследования копы вынудили Краснову остановиться.

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"Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По ней составлен административный протокол по статье 130 КУпАП – вождение в состоянии алкогольного опьянения. Дальше свое слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год", – уточнил Геращенко, опубликовав видео, на котором девушка намекает на то, что может избежать наказания.

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Напомним, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которые стали виновниками смертельной аварии на улице Сумской в Харькове, проведут за решеткой по 10 лет.

Также сообщалось, что пьяный водитель снес коляску на переходе в Энергодаре.

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Киев ПДД пьяное вождение

Источник: Сегодня

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