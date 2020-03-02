В Киеве поймали рецидивистов, изрезавших ножом прохожих

Столичные полицейские задержали двух киевлян за разбойное нападение на супругов. Преступление произошло в переулке Олега Кошевого. Как сообщила полиции потерпевшая, на нее с сожителем напали неизвестные с ножом, сообщает ГУ НП Киева.

На вызов выехали полицейские, кинолог со служебной собакой и врачи "скорой". Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое мужчин. Полицейские задержали их. Это – киевляне, 1983 и 1990 рождения, они ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов следователи обнаружили и изъяли нож и одежду с бурыми пятнами. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

"Злоумышленники подбежали к супругам и начали потасовку с мужчиной, а у женщины пытались забрать сумку, при этом угрожали ножом. Пострадавшие звали на помощь, но нападавшие продолжали запугивать их и размахивать опасным предметом. В результате супруги получили резаные раны рук и ног, но сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает", – рассказал следователь Голосеевского управления полиции Владислав Рыбалкин. В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Фигурантам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, не так давно столичные правоохранители задержали липовых таксистов, которые грабили своих пассажиров. Кроме того, следователи завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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