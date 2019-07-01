Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве поймали серийного похитителя ливневых решеток

1 июля, 15:45

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Столичные правоохранители задержали 38-летнего мужчину за совершение краж металлических ливневых решеток. Работник одного из коммунальных предприятий заметил участившиеся исчезновения металлических решеток на улице Милославской и обратился в полицию.

С помощью камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от места преступления, копы увидели, как мужчина снял одну из решеток и понес ее в сторону пункта приема металлолома. Оказалось, что вор уже был ранее судим за совершение подобных преступлений. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в столице подсчитали случаи воровства крышек от смотровых колодцев и решеток от ливневок.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве были задержаны трое мужчин, которые украли кабель правительственной связи. Патрульные заметили мужчин, который тянули к автомобилю кабель. Полицейские сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события. На месте изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, задержали, ливневки

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве поймали серийного похитителя ливневых решеток". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Киеве машины провалились в открытую ливневку

17 апреля, 11:20

В сети появились фотографии с места ДТП

Чистка ливневок в Киеве: как город спасают от подтопления и что при этом находят

27 марта, 14:39

На Подоле уборку делают чаще из-за узких труб, а в системе водоотвода встречали котенка

Если воруют люки и ливневки: куда пожаловаться в Киеве

15 марта, 10:59

В столице участились случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток

В "Киевавтодоре" рассказали, кто должен чистить уличные ливневки

30 января, 09:38

Часто решетки ливневок забиты снежной шугой

15 наших звезд, которые умерли молодыми

От чего спасет хурма

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Звезды, которые все бросили и уехали в деревню

13-летняя дочь Джоли и Питта готовится к смене пола

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Аброськин рассказал, кто массово "минирует" Украину

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Когда у человека наступает старость

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь