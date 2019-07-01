В Киеве поймали серийного похитителя ливневых решеток

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Столичные правоохранители задержали 38-летнего мужчину за совершение краж металлических ливневых решеток. Работник одного из коммунальных предприятий заметил участившиеся исчезновения металлических решеток на улице Милославской и обратился в полицию.

С помощью камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от места преступления, копы увидели, как мужчина снял одну из решеток и понес ее в сторону пункта приема металлолома. Оказалось, что вор уже был ранее судим за совершение подобных преступлений. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в столице подсчитали случаи воровства крышек от смотровых колодцев и решеток от ливневок.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве были задержаны трое мужчин, которые украли кабель правительственной связи. Патрульные заметили мужчин, который тянули к автомобилю кабель. Полицейские сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события. На месте изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве поймали серийного похитителя ливневых решеток". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"