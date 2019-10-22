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В Киеве поймали скупщиков с 62 килограммами золота

22 октября, 21:32

Драгоценные металлы «спрятали» от налогов

Прокуратура Киева совместно с налоговой изъяла более 62 кг золота у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовлении и продаже ювелирных изделий.

По данным прокуратуры, ​​группа лиц на территории Киева, используя подконтрольные ФОПы, скупали лом драгметалла у населения и ломбардов. Потом драгметалл переплавляли, нелегально делали новые драгоценности и продавали их, скрывая объемы реализации. В результате, дельцы уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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В результате проведенных обысков в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн. грн., черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

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Следственные действия продолжаются.

Напомним, около 750 миллионов евро Украина теряет ежегодно из-за сомнительных схем с уклонением от налогов. Об этом свидетельствует результаты исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, которое оказалось в распоряжении немецкого издания Spiegel.

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прокуратура драгоценности ювелирные изделия деятельность уклонение

Источник: Сегодня

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