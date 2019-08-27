В Киеве поймали таксиста, который изнасиловал и обокрал свою пассажирку

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В полицию Киева обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой – как и в случае с таксистом-насильником, которого недавно задержали в Святошинском районе.

Как рассказали в ГУ НП столицы, полицейские задержали злоумышленника. Известно, что подозреваемый – ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.

"Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установили автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы мы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что в ту ночь таксовал действительно подвозил потерпевшую домой. По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал пострадавшую и забрал у нее золотые украшения", – рассказал заместитель начальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линник.

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Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи – по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Как сообщалось, полиция Киева ищет опасного преступника: мужчину подозревают в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах. Оба случая произошли еще в июле, но злоумышленника пока так и не поймали.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

Кроме того, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал.

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