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В Киеве поймали торговца секретными базами данных

9 июля, 13:11

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Доступ к информации хакер добывал, взламывая чужие пароли

Киберполиция разоблачила мужчину, продававшего информацию с ограниченным доступом. Фигурант сбывал конфиденциальную и служебную информацию центральных органов исполнительной власти. Объявления о продаже баз данных размещал на специализированных форумах, а продажа осуществлял в мессенджере, сообщили в киберполиции.

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Так, фигурант на хакерских форумах размещал "прайс", насчитывавший более 50 актуальных баз данных. Продажу информации он осуществлял с помощью бота в мессенджере. Деньги получал на криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Свой "товар" хакер добывал, взламывая пароли к электронным почтам, мессенджерам и учетным записям в соцсетях.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование.

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Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины . Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, ранее в Сети появилось несколько каналов, распространяющих персональные данные граждан. В частности, появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений, а позже стали распространяться фейки о том, что эта информация связана с работой приложения "Дія". По факту утечки информации и ее распространению полиция возбудила уголовное производство.

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Киев хакер киберполиция базы данных

Источник: Сегодня

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