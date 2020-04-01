В Киеве поймали торговцев оружием из зоны ООС

В Киеве правоохранители провели спецоперацию по ликвидации канала сбыта огнестрельного оружия и средств поражения из зоны ООС на территории столичного региона, сообщает полиция Киева.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели две оперативные закупки. Во время первой закупки правоохранителями приобретены пистолет "Макарова", глушитель к пистолету, магазин, снаряженный патронами, и патроны калибра 9 мм.

Во время второй оперативной закупки правоохранители приобрели два выстрела осколочных гранатометных ВОГ-25, два выстрела осколочных гранатометных ВОГ-25 П, подствольный гранатомет ГП-25, автомат "Калашникова АК-47", магазин к нему, снаряженный патронами калибра 5,45х39 мм в количестве 30 шт., и еще 13 патронов калибра 5,45 мм.

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Спецоперация по задержанию торговца оружием состоялась 31 марта. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина, который находится на испытательном сроке. Во время проведения обыска автомобиля, на котором передвигался задержанный, правоохранители изъяли 45 боевых патронов калибра 7,62 мм, один патрон калибра 15,5 мм., предмет ВОГ- 17М и две тротиловые шашки.

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Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия в рамках указанного уголовного производства продолжаются, устанавливаются другие участники, причастные к налаживанию канала сбыта оружия и средств поражения.

Ранее на Прикарпатье поймали военнослужащего ВСУ на продаже оружия и боеприпасов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

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