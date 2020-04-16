В Киеве поймали валютного афериста, обманувшего людей на 70 тысяч долларов

В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали валютного мошенника. Злоумышленник под видом обмена валюты по выгодному курсу обманул двух киевлян на сумму более 70 000 долларов США, сообщает полиция Киева.

Так, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о мошенничестве. Заявительница рассказала, что неизвестный под видом обмена валюты завладел ее деньгами в сумме 33 тысяч долларов США. Накануне потерпевшая обратила внимание на объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Затем она договорилась с автором сообщения о встрече по обмену более 30 000 долларов США. На встречу аферист прибыл на такси и после получения валюты в салоне автомобиля сообщил, что гривны в багажнике, поэтому вышел на улицу и скрылся с места преступления.

Следователи зарегистрировали событие в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), установили местонахождение и задержали подозреваемого в данном преступлении.

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Им оказался 26-летний житель Киевской области, который признался в совершении этой мошеннической сделки. Правоохранители провели обыск по месту его жительства, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Позже оказалось, что фигурант совершил аналогичное преступление: два месяца назад он также обманул киевлянина на сумму около 40 тысяч долларов США.

Правоохранители объединили два уголовных производства. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

На время проведения досудебного расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 420 тысяч гривен. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в столице на улице Нижнеюрковская неизвестный под предлогом обмена валют пытался завладеть 15 тысячами долларов США.

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Отметим, специалисты призывают быть осторожными – обменники регулярно открываются просто для прикрытия. Мошенники создают их буквально на один день и, получив большую сумму, сбегают через черный вход. Какие еще схемы используют аферисты, чтобы выманить валюту у доверчивых граждан? В самых популярных способах обмана разбирались новости "Сегодня".

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