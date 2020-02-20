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В Киеве поймали вора, который унес из банка 300 тысяч гривен

20 февраля, 13:02

Мужчина обчистил сейф в отделении на Печерске

Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в краже 300 тысяч гривен из банковского сейфа, сообщает полиция Киева.

ЧП произошло на улице Евгения Коновальца в Печерском районе столицы. В одном из отделений банка сработала сигнализация, куда немедленно выехали сотрудники охранной фирмы и правоохранители.

Полицейские осмотрели место происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что неизвестный путем вскрытия входной двери проник в офис, откуда похитил из сейфа более 300 тысяч гривен. Камеры зафиксировали мужчину, а работники нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний уроженец Донбасса.

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Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли похищенные денежные средства. По данному факту следственным отделом Печерского управления начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 25 декабря 2019 года в США произошло настоящее рождественское приключение: мужчина с белой бородой, похожий на Санта Клауса, ограбил банк "Академия" в Колорадо-Спрингс, и разбросал деньги по улице, чтобы поздравить с праздником прохожих.

Ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

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деньги Киев кража правоохранители уголовное производство

Источник: Сегодня

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