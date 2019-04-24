В Киеве поймали вора лифтовых катушек

Мужчина разобрал щитовую лифта и пытался убежать

Фото: guard.npu.gov.ua.

В столице полиция охраны задержала мужчину, который пытался похитить лифтовую катушку в одном из домов в Шевченковском районе на улице Злотоустовской, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что к ним обратился киевлянин, заявив, что в шахте лифта находится неизвестный мужчина.

"На техническом этаже дома был обнаружен неизвестный гражданин, который разобрал щитовую лифта и пытался убежать. Полицейские задержали злоумышленника", – говорится в сообщении.









Задержанный – 41-летний житель Черниговской области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, чтобы предупредить случаи воровства лифтового оборудования, жителям следует быть внимательным, и в случае выявления подозрительных лиц или шума возле лифта, немедленно вызывать на место полицию.

Ранее мы писали, что на Троещине жители высотки на проспекте Маяковского жили без лифтов несколько месяцев.

При этом не только нерабочие лифты стали головной болью киевлян. Немало хлопот в столичных высотках и с мусоропроводами.

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