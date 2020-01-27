В Киеве поймали вора, обокравшего певицу MARUV: что ему грозит

В Киеве полицейские задержали мужчину, который обворовал машину певицы MARUV. Напомним сообщение о краже из автомобиля певицы на улице Богдана Хмельницкого столицы в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило вечером 11 января. Тогда неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями, рассказали в полиции.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, а оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и пообщались с возможными свидетелями.
В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 185 (Кража) правоохранители установили личность подозреваемого в краже, а затем задержали его. Это – гражданин другого государства, 1979 года рождения. При проведении неотложного обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения и суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что у певицы похитили крупную сумму денег и драгоценные украшения.
Отметим, что певица не в первый раз становится жертвой ограбления. Так, после выступления на концерте Europa Plus LIVE в Москве с украинской певицей MARUV произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.
Смотрите, как прошел сольный концерт MARUV в Киеве:
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