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В Киеве поймали вора, совершившего на Подоле 20 краж

Сегодня, 17:24

Рецидивист совершал преступления и в других районах города

Фото: Pixabay

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о краже из салона красоты на улице Воздвиженской. По прибытию на вызов правоохранители установили, что в подсобное помещение зашел человек, похитил оттуда вещи и пытался бежать. Однако его быстро задержали работники заведения и позвонили на 102, рассказали в ГУ НП Киева.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенное имущество. Правонарушителя задержали.

"Им оказался 31-летний уроженец Волынской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Доказана его причастность к совершению 20 краж в Подольском районе столицы. Кроме этого, установлено, что злоумышленник также совершал кражи в других районах города", – рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве к правоохранителям обратился мужчина, сообщив, что на парковке возле торгового центра на Харьковском шоссе его обокрали. Неизвестные забрали сумку, которая находилась в салоне автомобиля, пока он его ремонтировал. С похищенным незнакомцы сели в иномарку с иностранной регистрацией и уехали. Оперативники обнаружили автомобиль злоумышленников на бульваре Верховной Рады. Однако водитель иномарки попытался уйти от преследования и выехал на встречную полосу, где и попал в ДТП.

Также мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

Ранее в Киеве злоумышленник угнал полицейский автомобиль.


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Тег Киев, вор, воровство, задержали

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