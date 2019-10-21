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В Киеве пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины

21 октября, 12:07

Медики до последнего пытались реанимировать пострадавшего

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Оболонском районе Киева в одной из многоэтажек произошел пожар. Пламя унесло жизнь хозяина квартиры, сообщает "Информатор".

О пожаре на проспекте Маршала Рокоссовского, 3в спасателям сообщили 19 октября около 21:30. Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Когда пожарные прибыли, пламя охватило всю комнату.

Фото: kiev.informator.ua

Спасатели оперативно потушили пожар и вынесли на улицу пострадавшего хозяина квартиры. Мужчину передали медикам, которые до последнего пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось.

Отметим, что, по словам соседей, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем. Сейчас все детали трагедии устанавливаются. На месте работали четыре единицы основной и специальной техники и около 15 человек личного состава. Также дежурили патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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Киев погиб многоэтажка мужчина пожары Оболонский район

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