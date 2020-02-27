В Киеве пожарные не могли выехать из части из-за "героев парковки" (видео)

Пожарная машина не могла попасть на вызов более 20 минут

В Киеве "герои парковки" заблокировали выезд из 24-ой пожарной части столицы. Из-за этого спасатели не могли выехать на вызов более 20 минут, сообщает паблик "Киев Оперативный".

"Представьте только, что в этот момент испытывают люди, к которым этот автомобиль не может доехать", – говорится в подписи к видео.

Так, пожарный автомобиль с включенными спецсигналами несколько минут стоял на дороге, на обочине которой был оставлены легковушки, несмотря на запрещающий знак.

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"Герои парковки" уже не впервые мешают работе столичных спасателей. В 2019 году на Березняках из-за плотно запаркованного двора пожарные не могли подъехать к многоэтажке, в которой пылала квартира. Из-за этого пожар охватил пять этажей.

А в 2016 году столичным спасателям пришлось ликвидировать возгорание в здании Речпорта на Почтовой площади. К счастью, горящую гору мусора на втором этаже помещения потушили за полчаса. Но подобраться к месту ЧП пожарным было непросто: они не могли подъехать к месту со стороны площади. Спасатели говорят, что в Киеве очень много мест, куда затруднен подъезд для спецмашин. А ведь если машина не приедет вовремя, последствия происшествий могут быть намного серьезнее.

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