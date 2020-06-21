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В Киеве правоохранители перекрыли съезд с Северного моста: что произошло (видео)

21 июня, 19:58

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

На видео видно, как полицейские задержали неизвестных

В Киеве во время спецоперации правоохранители перекрыли съезд с Северного моста на Оболонь. В соцсетях опубликовали соответствующее видео.

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На записи видно, как на оживленном проспекте Бандеры возле Северного моста стоит несколько автомобилей. Возле них находятся правоохранители в масках, задержавшие неизвестных.

Видео: Киев Сейчас

Напомним, 1 июня неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, пригрозил взорвать мост Метро в Киеве. На момент сообщения о происшествии не было известно о каких-либо требованиях "подрывника". Полиция перекрыла мост, движение автомобильного транспорта и поездов метро по мосту было прекращено.

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"Минером" оказался 32-летний житель Киево-Святошинского района. По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

В результате у минера не нашли никакой бомбы, а был только муляж – земля, провода и баллон. На месте происшествия было около 300 правоохранителей, около ста нацгвардейцев, 2 речных катера, 10 патрульных машин и бронетехника.

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Киев спецоперация Северный мост

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