В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен

Изъято 860 телефонов, запчастей к ним и спецоборудования

Фото: прокуратура Киева.

В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2f6/8e9/5ca2f68e950eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2f6/8e9/5ca2f68e950eb.jpg 2019-04-02T08:55:00+03:00 Происшествия Изъято 860 телефонов, запчастей к ним и спецоборудования

В Киеве разоблачили предпринимателя, который изготавливал и торговал поддельными смартфонами Apple. Правоохранители обнаружили и изъяли 860 телефонов и запчастей к ним, а также спецоборудование для изготовления на сумму более 6 млн грн.

"Предприниматель занижал объемы реальных доходов, которые составляли около 5 миллионов гривен ежемесячно, а в фиксальные органы подавал годовые налоговые декларации с недостоверными данными", — заявили в прокуратуре Киева.

















Напомним, что прокуратура Киевской области предотвратила уклонение от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров стоимостью 10 млн грн. Во время обысков осмотра складов на территории грузового терминала ГП "Международный аэропорт "Борисполь" проавоохранители выявили высоколиквидные нерастаможенные товары на сумму около 10 млн грн. Это были мобильные телефоны, медоборудование, детали для электронных сигарет.

Также сообщалось, что начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен.

Также в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.