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В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен

Сегодня, 08:55

Изъято 860 телефонов, запчастей к ним и спецоборудования

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.
В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2f6/8e9/5ca2f68e950eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2f6/8e9/5ca2f68e950eb.jpg Происшествия Изъято 860 телефонов, запчастей к ним и спецоборудования

В Киеве разоблачили предпринимателя, который изготавливал и торговал поддельными смартфонами Apple. Правоохранители обнаружили и изъяли 860 телефонов и запчастей к ним, а также спецоборудование для изготовления на сумму более 6 млн грн.

"Предприниматель занижал объемы реальных доходов, которые составляли около 5 миллионов гривен ежемесячно, а в фиксальные органы подавал годовые налоговые декларации с недостоверными данными", — заявили в прокуратуре Киева.

Напомним, что прокуратура Киевской области предотвратила уклонение от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров стоимостью 10 млн грн. Во время обысков осмотра складов на территории грузового терминала ГП "Международный аэропорт "Борисполь" проавоохранители выявили высоколиквидные нерастаможенные товары на сумму около 10 млн грн. Это были мобильные телефоны, медоборудование, детали для электронных сигарет.

Также сообщалось, что начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен.

Также в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке


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Тег Киев, торговля, Apple, мобильный телефон

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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