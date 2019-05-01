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В Киеве представители профсоюзов вышли на акцию ко Дню труда

1 мая, 14:00

Люди вышли на митинг с символикой Киевского горсовета профсоюзов

Фото: Укринформ

Представители Киевского городского совета профсоюзов собрались под Украинским домом в Киеве по случаю первого мая. Участники акции требуют принять стратегию реформирования охраны труда, увеличения количества рабочих мест и поощрения молодежи работать в Украине, а не за рубежом. Также активисты ожидают, что смена власти приведет к изменениям в сфере защиты и охраны труда.

Участниками акции – представители государственных предприятий и организаций. Они одетые в желтые с символикой Киевского горсовета профсоюзов и держат в руках флаги с такой же символикой.

Митингующие заявляют, что пришли на митинг по собственному желанию. Среди присутствующих есть дети, которые посещают городские спортивные секции.

Ранее анонсировалось, что на акцию ко Дню труда соберется около двух тысяч человек.

Также на митинг прибыл первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин.

Напомним, в Киеве 28 февраля, в день проведения сессии Киеврады, под стенами мэрии на Крещатике прошел масштабный митинг. Несколько сотен участников требовали провести перерасчет и вернуть деньги, уплаченные за услуги по содержанию придомовых территорий. Аргументировали свои требования тем, что суд отменил распоряжение КГГА, которым были установлены повышенные тарифы.

Также мы писали, что в Одессе разыграли участников митинга, пришедших за деньги поддержать кандидата в президенты. Подшутить над людьми, жаждущими легких денег, решили украинские блогеры: ребята устраивают пранки (розыгрыши), а после выкладывают записи в сети.

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Тег профсоюз, митинг, день труда, горсовет, реформы

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Источник:

Укринформ

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