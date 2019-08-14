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В Киеве преступник преследовал и угрожал расправой следователю полиции

Сегодня, 12:00

Наталья Мамчур

Злоумышленник решил отомстить женщине, которая вела его дело

Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции

Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции

В Киеве произошел вопиющий случай. В Киеве задержали 23-летнего жителя столицы, который терроризировал семью столичной полицейской. Как сообщают в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

"Мужчина был в очередной раз осужден районным судом столицы за кражу, правда – с условным сроком отбывания наказания. Оказавшись на свободе, злоумышленник решил отомстить следователю полиции, которая вела его дело. Шантажист, угрожая расправой полицейской и ее семье, вымогал деньги и даже ограбил женщину", – рассказали правоохранители.

Сообщили в департаменте и некоторые детали этого вопиющего случая. Известно, что полицейская проводила досудебное расследование по факту совершения кражи жителем Печерского района столицы. В январе этого года материалы были направлены в суд. И хотя в прошлом мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи, грабежи и разбои, суд вынес решение об условном сроке наказания для злоумышленника. Мужчина благодаря такому мягкому приговору поверил в безнаказанность и решил отомстить следователю.

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"В начале февраля 2019 года рецидивист стал посылать на ее мобильный телефон смс-сообщения с угрозами о расправе, а затем подстерег ее на улице и повторил то же самое. Весной злоумышленник перешел к действиям. В телефонном разговоре выдвинул условие: либо следователь перечисляет ему на банковскую карту 700 долларов "моральной компенсации", либо он расправится с ее родными. Напуганная женщина перечислила необходимую сумму, но в тот же вечер вымогатель подстерег ее у дома, ворвался в квартиру и отобрал ювелирные украшения. Через несколько месяцев преступник вновь напал на свою жертву в подъезде дома сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 17 000 гривен. А потом прислал смс-сообщение с требованием перечислить ему еще 2000 долларов", - сообщают в ДВБ.

В итоге женщина таки обратилась к коллегам за помощью и злоумышленника задержали.
Пока мужчина помещен в изолятор временного содержания. Ему будет объявлено подозрение по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Дополнительно будут внесены сведения в ЕРДР по ст.186 (грабеж) УК Украины. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В полиции надеются, что в этот раз суд учтет тяжесть совершенных преступлений и не отпустит преступника на свободу снова.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали очередную банду "клофелинщиков", которые подозреваются в двух разбойных нападениях и угоне машины. Самой младшей участнице преступной группы 15 лет. 

Также новости "Сегодня" писали, что в столице произошло жестокое убийство женщины.

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Киев задержание угрозы

Источник: Сегодня

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