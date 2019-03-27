В Киеве преступники продавали запрещенные стероиды в интернете
В преступную группу входили три человека
В Киеве трое людей изготавливали и осуществляли массовую продажу через Интернет запрещенных в обороте сильнодействующих лекарственных средств. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, организованной преступной группе объявлено о подозрении.
С целью получения нелегальной прибыли организаторы преступной группы в течение 2017-2018 годов на территории Киева и области с помощью специального оборудования изготавливали и в дальнейшем через специально созданную страницу в Facebook распространяли изготовленную продукцию.
Вещество в своем составе содержало сильнодействующие лекарственные средства "метандиенон" и "нандролон", которые относятся к группе анаболических стероидов.
Правоохранители провели несколько оыбсков, в ходе которых изъяли станок и матрицу для нанесения маркировки на изготовленную продукцию, более 95 тыс. пустых флаконов, 90 флаконов с жидкостями, которые содержат в своем составе сильнодействующие лекарственные средства.
По результатам расследования действия двух организаторов преступной группы и исполнителя квалифицированы по ч.4 ст.321 УК Украины, санкция которой предусматривает от пять до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
Также в Полтавской области полицейские разоблачили и задержали участников банды, которая продавала наркотики в регионе.
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