В Киеве при оформлении ДТП произошла еще одна авария: трое пострадавших

В попавший в ДТП Lexus на полном ходу влетела еще одна машина

Три человека пострадали при оформлении аварии в столице. На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительны, патрульные именно составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

Пострадали водитель Lexus, которая сидела в салоне, а также водитель и пассажир Hyundai, всех госпитализировали.

Еще одну аварию в Киеве устроили двое мужчин на Peugeot. Они были пьяные и, убегая от полиции, не справились с управлением, вылетели в кювет и перевернулись.

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Содержание алкоголя в крови водителя превышало допустимую норму в пять раз.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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