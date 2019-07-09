В Киеве прицеп фуры насмерть раздавил водителя

Трагедия произошла утром на проспекте Победы









В Киеве на проспекте Победы под прицепом грузовика погиб его водитель. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла сегодня утром около 6:00. По словам попутчика водителя, они ехали в Житомирскую область из Одессы. Пока проезжали через Киев, у автомобиля возникли технические неполадки. На выезде из города водитель решил устранить неисправность, и вышел с машины. Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа. Но внезапно прицеп упал и раздавил голову мужчине. Медики только констатировали смерть водителя. Тело погибшего из-под прицепа извлекали спасатели.

Кроме того, во время работы экстренных служб движение по проспекту Победы в сторону выезда из Киева было ограничено.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера в Киеве иномарка сбила женщину. Пострадавшая и ее подруга пытались перебежать три полосы дороги, но не успели.

Ранее в Патрульной полиции Украины сообщали, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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