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В Киеве приговорили к общественным работам мужчину, который унижал жену

3 августа, 11:35

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина уже ранее привлекался к админответственности за домашнее насилие

В Киеве 42-летнего мужчину приговорили к общественным работам за домашнее насилие.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что мужчина систематически устраивал конфликт со своей женой, нецензурно выражался в ее адрес, угрожал физической расправой, причинял физическую боль, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. При рассмотрении обвинительного акта в суде мужчина с особым цинизмом отметил, что совершал такие действия в отношении своей жены умышленно, для ее унижения", – говорится в сообщении.

Деснянский районный суд признал мужчину виновным в совершении домашнего насилия по ст. 126-1 УК Украины и назначил наказание в виде общественных работ.

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Ранее Деснянский районный суд Киева приговорил к трем месяцам ареста 35-летнего киевлянина за домашнее насилие в отношении матери.

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Также в столице пойдет под суд 35-летняя женщина, которая систематически издевалась над своей матерью, при этом ее привлекали к административной ответственности уже 17 раз.

Смотрите о случаях домашнего насилия в сюжете:

"Выбросил ребенка из окна". Страшные случаи домашнего насилия

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Киев приговор наказание домашнее насилие

Источник: Сегодня

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