В Киеве продолжают искать жестокого стрелка с Гидропарка: появились новые подробности

Известно, что стрелок скрылся с места инцидента на авто, которое потом сгорело под мостом Патона

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Поиски стрелка, который вчера расстрелял мужчину в киевском Гидропарке, продолжаются. Напомним, столичная полиция ввела специальную операцию по поиску злоумышленника, который, по данным правоохранителей, произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Детали этого преступления в полиции не разглашают в интересах следствия.

"Всю информацию, которую можно было озвучить по разрешению следователей, мы опубликовали на своем официальном сайте. Сколько было выстрелов, какой тип оружия и другие детали, мы не комментируем в интересах следствия. Информацию про 11 выстрелов мы не можем пока ни подтвердить, ни опровергнуть", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Известно также, что злоумышленник скрылся с места стрельбы на автомобиле Mercedes, который впоследствии внезапно загорелся под мостом Патона.

По информации столичной ГСЧС, сотрудники которой выезжали тушить автомобиль, – престижная иномарка выгорела дотла. Почему и как загорелся автомобиль, выясняют также представители правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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