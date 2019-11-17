В Киеве прогремел взрыв в общежитии

В Деснянском районе Киева в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли двое людей, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", – говорится в сообщении, на официальной странице полиции Киева в соцсети Фейсбук в субботу вечером

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В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области в жилом доме прогремел взрыв. Тогда мужчина, который был в эпицентре, тоже чудом выжил. Спасатели примчались на место ЧП за минуты и вывели хозяина – тот был в шоковом состоянии.

Кроме того, недавно взрыв прогремел в многоэтажке в Луганской области. Рвануло так сильно, что ударной волной даже разрушило стены между двумя помещениями.

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