В Киеве проходит марш за легализацию медицинской марихуаны

Митингующие призывают разрешить использование каннабиса в медицинских целях

Фото: Информатор

В Киеве возле Верховной Рады проходит марш за легализацию марихуаны – "Конопляный марш свободы". На акции присутствует около сотни участников. Об этом сообщает Информатор.

Активисты держат в руках плакаты, призывающие разрешить использование марихуаны в лечебных и научных целях.

Отмечается, что среди митингующих есть больные раком, которым каннабис нужен для снятия боли.

Участники акции требуют снять уголовную ответственность за употребление медицинской марихуаны и разрешить ее в медицинских целях.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Ранее глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права Зоряна Черненко дала комментарий "Сегодня" по поводу легализации марихуаны. По ее словам, на сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе. А в той поддержке среди украинцев, которая имеется, – очень много неоднозначностей.

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