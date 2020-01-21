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В Киеве проходят масштабные обыски в обувных магазинах

21 января, 16:15

По данным следствия, в сети торгуют обувью, которая подделана под известные торговые марки

Фото: ГУ ГФС в Киеве

Фото: ГУ ГФС в Киеве

В Киеве проходят масштабные обыски в сети обувных магазинов, должностные лица которой подозреваются в реализации контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в столице.

Обыски проводят в рамках расследования, начатого по ч. 3 ст. 229 уголовное кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указанным происхождения товара, что нанесен материальный ущерб в особо крупном размере).

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По версии следствия, в магазинах незаконно хранят и торгуют обувью, которая подделана под известные бренды.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в ноябре обыски у заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского и еще ряда работников ведомства.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал в студии программы "Сегодня" на телеканале "Украина" производства, открытые против него в НАБУ.

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Киев обыски фискалы

Источник: Сегодня

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