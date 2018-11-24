В Киеве прохожие поймали уличного вора: фото

В столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелек среди бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом, сообщает Kyiv INFO в Facebook.

По словам потерпевшей, мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек.

Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать. Пострадавшая начала звать на помощь, и в результате непродолжительной погони преступника помогли задержать прохожие.

Ранее сообщалось, что киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

Напомним, поездки в общественном транспорте в Украине становятся все опаснее, ведь в салоне можно лишиться ценных вещей. По статистике, в Киеве только зарегистрированных случаев – 8-10 карманных краж в день.

Кроме того, карманники открыли охоту на украинцев в супермаркетах.