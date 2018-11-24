В Киеве прохожие поймали уличного вора: фото

Вчера, 19:37

Мужчина среди бела дня украл кошелек из рюкзака женщины

Фото: Baltnews
Фото: Baltnews

В столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелек среди бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом, сообщает Kyiv INFO в Facebook.

По словам потерпевшей, мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек.

Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать. Пострадавшая начала звать на помощь, и в результате непродолжительной погони преступника помогли задержать прохожие.

1543080448.1395

1543080461.5216

Ранее сообщалось, что киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

Напомним, поездки в общественном транспорте в Украине становятся все опаснее, ведь в салоне можно лишиться ценных вещей. По статистике, в Киеве только зарегистрированных случаев – 8-10 карманных краж в день.

Кроме того, карманники открыли охоту на украинцев в супермаркетах.
вор, грабитель, задержание, полиция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве во время бегства вор погиб под колесами машины

23 Ноября, 22:42

Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта

Происшествия

В Ирпене мужчину согнуло под тяжестью украденного канализационного люка

20 Ноября, 11:06

Мужчину из-за странной походки остановили полицейские
Загрузка...

Происшествия

На Троещине грабитель ворвался в квартиру и вынес ноутбук и велосипед

14 Ноября, 12:37

Преступник вбежал в квартиру, когда девушка открыла двери своему брату

Днепр

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Днепре задержали серийного вора: опубликовано видео

13 Ноября, 20:04

Мужчину подозревают в серии из девяти краж

Fun

Мужчина провалился сквозь крышу. Фото: pixabay

Вор без штанов провалился сквозь крышу кафе: курьезный ролик

12 Ноября, 06:52

Видео было опубликовано на YouTube

Запорожье

Иллюстрация. Фото: телеканал Z

В Запорожье потерпевшие задержали грабителя

21 Ноября, 15:32

Трое парней задержали грабителя, который пытался отобрать у одного из них гаджет
Загрузка...