В Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед

Дети выжили и переданы медикам скорой помощи

Фото: Анатолий Бойко.

В Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d58/8ee/5c5d588ee77dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d58/8ee/5c5d588ee77dc.jpg 2019-03-06T21:53:53+02:00 Происшествия Дети выжили и переданы медикам скорой помощи

В Киеве 6 марта днем произошло ЧП на улице Сырецкой, 25а. Там двое мальчиков провалились на озере под лед, сообщает dtp.kiev.ua.

К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков их озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Ранее в городе Украинка недалеко от столицы произошло серьезное происшествие с подростками. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 25 февраля в 15:47 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что двое детей провалились в прорубь на реке Днепр. К счастью, сотрудники ГСЧС вовремя прибыли на место и успели спасти мальчиков.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области спасли рыбаков, попавших на льду в водяную ловушку. В заливе Киевского моря возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду, отломилась льдина, на которой остались люди.

На место прибыли патрульные Вышгородского отдела полиции. Полицейские вызвали на подмогу спасателей и водную полицию. Только совместными усилиями удалось вернуть горе-рыбаков на берег невредимыми.

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