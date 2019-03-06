В Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед
Дети выжили и переданы медикам скорой помощи
В Киеве 6 марта днем произошло ЧП на улице Сырецкой, 25а. Там двое мальчиков провалились на озере под лед, сообщает dtp.kiev.ua.
К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков их озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.
Ранее в городе Украинка недалеко от столицы произошло серьезное происшествие с подростками. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 25 февраля в 15:47 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что двое детей провалились в прорубь на реке Днепр. К счастью, сотрудники ГСЧС вовремя прибыли на место и успели спасти мальчиков.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области спасли рыбаков, попавших на льду в водяную ловушку. В заливе Киевского моря возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду, отломилась льдина, на которой остались люди.
На место прибыли патрульные Вышгородского отдела полиции. Полицейские вызвали на подмогу спасателей и водную полицию. Только совместными усилиями удалось вернуть горе-рыбаков на берег невредимыми.
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