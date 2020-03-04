В Киеве прохожие задержали дерзких карманников

Люди увидели, как двое мужчин крадут у девушки мобильный телефон

В Киеве неравнодушные прохожие задержали карманников, которые орудовали на остановке общественного транспорта в Соломенском районе. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

В частности, на станции линии скоростного трамвая "Индустриальная" прохожие увидели, как двое мужчин крадут у девушки мобильный телефон.

"Они не отвернулись, не отошли, а наоборот – задержали негодяев и позвали полицию", – говорится в сообщении.

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Также в сети появились фото задержанных воров:

Не так давно в киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пассажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали вора, отобрали у него "добычу" и избили.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Их жертвой можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, также карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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