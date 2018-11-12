В Киеве прохожие задержали дерзкого грабителя

Злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать

В Киеве случайные прохожие задержали грабителя, который разбил стекло припаркованного автомобиля и похитил сумку с деньгами и документами, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Днепровское управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве в воскресенье вечером.

Правоохранители выяснили: злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и задержали до приезда полиции.

Грабителем оказался 57-летний гражданин другого государства.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) УК Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на улице Маяковского в Киеве у мужчины силой отобрали телефон, золото и деньги. Преступником оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

Также мы писали о том, как возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.

Кроме того, ранее посреди улицы на Дарнице молодой житель Сум ограбил пенсионерку. Нападавший ударив женщину по голове, а когда она потеряла сознание, украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.