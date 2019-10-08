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В Киеве прохожие задержали карманника, укравшего в маршрутке кошелек и телефон

8 октября, 13:31

Мужчина уступил женщине место в маршрутке и незаметно вытащил из ее сумки ценные вещи

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В полицию обратилась киевлянка, которая сообщила, что в общественном транспорте на улице Ивана Сергиенко у нее похитили телефон и кошелек. На месте происшествия правоохранители установили, что во время проезда в транспорте злоумышленник уступил место женщине. Вместе с тем он незаметно вытащил из сумки потерпевшей кошелек и мобильный телефон. Когда женщина заметила отсутствие ценных вещей, то забила тревогу. Услышав это, злоумышленник выбежал на остановке, однако его догнали прохожие и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

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Копы вернули потерпевшей кошелек, в котором было 2000 гривен и телефон. Правонарушителем оказался местный житель, 1979 года рождения, ранее судимый за кражи. Мужчину задержали. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это – традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Также напомним, что карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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Киев маршрутка карманник

Источник: Сегодня

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