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В Киеве прохожие задержали мужчину, который с кулаками бросался на пенсионера и двухлетнего мальчика

10 июля, 16:36

После стычки дебошира и ребенка доставили в больницу

В Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом.

В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

Сообщение о происшествии на улице Тулузы поступило в дежурную часть Святошинского управления полиции вечером 9 июля.

"Мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал вести себя неадекватно. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал коляску. Потом повредил им автомобиль, припаркованный рядом, и ударил двухлетнего ребенка. В конфликт вмешались очевидцы происшествия, которые задержали нарушителя и передали его полицейским", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

По его словам, выяснить обстоятельства происшествия копам помог просмотр видео с камер наблюдения и общение со свидетелями инцидента.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в больницу, где после проведенного анализа установили, что он отравился неизвестным веществом.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство", решается вопрос объявления задержанному подозрения и избрания меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", – добавил Ткаченко.

Напомним, что не так давно в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы. 

Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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Тег Киев, драка, хулиган, полиция, хулиганство, дебошир, дебош

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