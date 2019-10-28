В Киеве прохожие задержали мужчину, стрелявшего в девушку – видео

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В Киеве задержали мужчину, который приставал к девушке, а когда та отказала – начал стрелять. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Неизвестный донимал девушку, которая шла по улице. В ответ на просьбу оставить ее в покое, мужчина обругал прохожую, затем достал травматический пистолет и начал стрелять. Девушка пыталась убежать, но несколько пуль попали ей в спину и голову.

Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, быстро обезвредили нападавшего. На снятых видеокадрах видно, как ставший свидетелем случившегося мужчина валит стрелка на землю, и отбрасывает пистолет.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму. Ехать в больницу она отказалась. Медики оказали ей помощь на месте.

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Задержанный – 53-летний местный житель. Признался, что перед этим выпил. Ранее к ответственности не привлекался, но теперь ему грозит до семи лет заключения.

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"Патрулируя по улице Вифлеемская, 4, работники полиции заметили конфликт между мужчинами, остановились и приблизились к ним. Стало известно, что за несколько минут до этого один из мужчин сделал несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие, чем нанес телесные повреждения женщине", – сообщил начальник отдела Днепровского УП ГУНП в Киеве Владимир Кононенко.

Ранее в Киеве задержали четверых мужчин с оружием и гранатами, которые вечером 12 октября устроили стрельбу в Голосеевском районе столицы и скрылись с места. На улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее.

В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области – 1961, 1974, 1986, 1994 года рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение.

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