В Киеве прохожие задержали похитителя картины (видео)

На Андреевском спуске мужчина украл картину у одного из продавцов, котрые там стоят, и попытался сбежать. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.
Однако вору не удалось уйти далеко, его задержали неравнодушные прохожие, которые также вызвали полицию.
На размещенном на канале видео видно, как задержанного удерживают до приезда правоохранителей.
В то же время, пользователи соцсети под видео с задержанием вора, переживают, как бы его не задушили до приезда полиции, поскольку один из прохожих прижимает коленом его шею.
Напомним, в июле в киевской маршрутке пассажиры поймали вора, укравшего сумку у водителя – люди не растерялись, сообщили о происшествии водителю и не дали убежать мужчине до приезда патрульных.
Также смотрите, как поймали вора, который обворовывал Михайловский монастырь:
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