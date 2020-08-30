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В Киеве прохожие задержали похитителя картины (видео)

30 августа, 22:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вора удерживают до приезда полиции

На Андреевском спуске мужчина украл картину у одного из продавцов, котрые там стоят, и попытался сбежать. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

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Однако вору не удалось уйти далеко, его задержали неравнодушные прохожие, которые также вызвали полицию.

На размещенном на канале видео видно, как задержанного удерживают до приезда правоохранителей.

В то же время, пользователи соцсети под видео с задержанием вора, переживают, как бы его не задушили до приезда полиции, поскольку один из прохожих прижимает коленом его шею.

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Напомним, в июле в киевской маршрутке пассажиры поймали вора, укравшего сумку у водителя – люди не растерялись, сообщили о происшествии водителю и не дали убежать мужчине до приезда патрульных.

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Также смотрите, как поймали вора, который обворовывал Михайловский монастырь:

Церковники самотужки спіймали злодія, що обкрадав Михайлівський монастир

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Киев картина похищение андреевский спуск воришка
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