В Киеве прохожие задержали уличного грабителя-иностранца

Очевидцы задержали злоумышленника и удерживали его до приезда полиции

В Киеве прохожие задержали мужчину, который разбил стекло автомобиля и похитил оттуда сумку. Злоумышленника остановили очевидцы преступления, которые удерживали его до приезда копов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Киева.

Заявление об ограблении, которое произошло на улице Шептицкого в Днепровском районе столицы, полицейским поступило от местных жителей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт инцидента.

Как выяснилось, злоумышленник разбил окно в машине, заметив сумку, оставленную хозяином в припаркованном автомобиле, и попытался сбежать. Практически сразу прохожие его догнали и держали до приезда полицейских.







Задержанным оказался 57-летний иностранный гражданин. Открыто уголовное производство по статье "покушение на ограбление", нарушителю сообщили о подозрении. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента, причем злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

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