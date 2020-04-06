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В Киеве произошел большой пожар на стройке (фото)

6 апреля, 15:11

Мила Князьская-Ханова

Пылающие бытовки тушили 23 пожарных

В столице ночью на территории стройки на ул. Электриков, что в Подольском районе столицы, вспыхнул пожар. Спасателей на место происшествия вызвали 6 апреля в 00:57, рассказали в ГСЧС столицы.

Сразу же к месту вызова были направлены спасателей из ближайших подразделений. Как оказалось, горели две металлические бытовки размером 7х3 м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению огня.

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В 1:22 пожар бойцы локализовали, а в 1:52 – полностью потушили. В результате пожара огнем повреждены электроинструменты и строительные материалы. На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 спасателя. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Напомним, на выходных восемьдесят домов остались без связи и электричества. Ночью в центре столицы загорелся подземный коллектор в кабельном тоннеле, который контролирует город. Чтобы пожарные смогли тушить пожар, аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет" несколько часов обесточивали сети. Авария затронула 17 линий, однако энергетики смогли вернуть свет большинству потребителей всего за три часа.

Ранее в Киеве возник пожар в клинической больнице на бульваре Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы. А на улице Чернобыльской загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе.

Пожар в гостинице под Киевом Видео: ГУ ГСЧС Киевской области

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Киев стройка пожар ГСЧС происшествия потушили Электриков

Источник: Сегодня

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