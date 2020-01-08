В Киеве произошел масштабный мусорный пожар, есть пострадавший

В Киеве 8 января произошел пожар на проспекте Степана Бандеры. Спасателей на место происшествия вызвали в 14:19, сообщает ГСЧС в столице.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит мусор с распространением огня на строительный вагончик. В 14:34 возгорание было локализовано, а в 14:42 – ликвидировано.

В результате пожара мужчина 1967 года рождения получил ожоги верхних конечностей и лобной части головы. По словам потерпевшего, он пытался самостоятельно потушить пламя.

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На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 спасателя.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В этот же день в столице произошел пожар в трехэтажном здании на улице Пожарского, 64, в котором расположен храм "свидетелей Иеговы". Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:55. Еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина, 1977 года рождения,который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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