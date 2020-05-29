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В Киеве произошел масштабный пожар на теплотрассе

29 мая, 11:41

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Огонь вспыхнул рано утром

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в коллекторе теплотрассы. Пожарных на место происшествия 29 мая в 6:14 вызвали очевидцы, рассказали в ГСЧС столицы.

Прибыв на место происшествия по ул. Жилянской, возле Воздухофлотского моста, спасатели выяснили, что в коллекторе теплотрассы произошло возгорание мусора и утеплителя на площади 40 кв м.

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Фото: ГСЧС Киева

В 8:15 пожар был локализован, и в 10:03 – ликвидирован. На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Украине с начала 2020 года произошло около 1300 пожаров только на территории лесного фонда. Всего площадь пожаров по всей стране в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов.

Кроме того,эксперты подсчитали нанесенный ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне.Выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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Киев спасатели возгорание пожар ГСЧС происшествия

Источник: Сегодня

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