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В Киеве произошел масштабный пожар в хостеле (видео)

3 апреля, 12:08

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Одна из комнат была охвачена огнем

В Киеве сегодня утром, 3 апреля, вспыхнул крупный пожар на Вацлава Гавела. Возгорание произошло в трехэтажном здании, в котором размещался арт-хостел.

"Сообщение о пожаре поступило в 9:39. Пламя вспыхнуло в одной из комнат на третьем этаже. На место прибыли спасатели и приступил к тушению пламени. В 10:03 им удалось локализировать возгорание на площади 30 квадратным метров. В 10:20 пожар был потушен. Обошлось без жертв. В тушение пожара было задействовано 5 единиц спецтехники и 23 огнеборца. Причины возгорания устанавливают правоохранители", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

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Напомним, в 2019 году в Киеве также горел хостел, который расположен на втором этаже административного здания на улице Жилянской, 107. Отметим, что в Киеве только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. При этом около 230 хостелов работают нелегально.

Самый масштабный пожар в гостинницахпроизошел в 2019 году в одесском бюджетной отеле "Токио Стар", который расположен в бывшем трамвайном депо,. В результате инцидента погибли девять человек.

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Киев спасатели возгорание хостел ГСЧС Вацлава Гавела

Источник: Сегодня

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