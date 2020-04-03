В Киеве произошел масштабный пожар в хостеле (видео)

В Киеве сегодня утром, 3 апреля, вспыхнул крупный пожар на Вацлава Гавела. Возгорание произошло в трехэтажном здании, в котором размещался арт-хостел.

"Сообщение о пожаре поступило в 9:39. Пламя вспыхнуло в одной из комнат на третьем этаже. На место прибыли спасатели и приступил к тушению пламени. В 10:03 им удалось локализировать возгорание на площади 30 квадратным метров. В 10:20 пожар был потушен. Обошлось без жертв. В тушение пожара было задействовано 5 единиц спецтехники и 23 огнеборца. Причины возгорания устанавливают правоохранители", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

В тренде Эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию (видео)

Напомним, в 2019 году в Киеве также горел хостел, который расположен на втором этаже административного здания на улице Жилянской, 107. Отметим, что в Киеве только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. При этом около 230 хостелов работают нелегально.

Самый масштабный пожар в гостинницахпроизошел в 2019 году в одесском бюджетной отеле "Токио Стар", который расположен в бывшем трамвайном депо,. В результате инцидента погибли девять человек.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама